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Théâtre Petits fours et revolver Salle Jean Giono Montélier

Théâtre Petits fours et revolver Salle Jean Giono Montélier samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle Jean Giono

Adresse : Chemin du Clos

Ville : 26120 Montélier

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5 moins de 12 ans

Montélier

Théâtre Petits fours et revolver

Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

L’Association Socio-Culturelle de Fauconnières présente Petits Fours et Revolver de Nicolas Brandicourt, mis en scène par Claire Amouroux, animatrice ASF.
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Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 44 63 59  asffauconnieres@gmail.com

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English :

The Association Socio-Culturelle de Fauconnières presents Petits Fours et Revolver by Nicolas Brandicourt, directed by ASF animator Claire Amouroux.

L’événement Théâtre Petits fours et revolver Montélier a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme

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