Théâtre Petits fours et revolver Salle Jean Giono Montélier
Théâtre Petits fours et revolver Salle Jean Giono Montélier samedi 30 mai 2026.
Montélier
Théâtre Petits fours et revolver
Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
L’Association Socio-Culturelle de Fauconnières présente Petits Fours et Revolver de Nicolas Brandicourt, mis en scène par Claire Amouroux, animatrice ASF.
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Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 44 63 59 asffauconnieres@gmail.com
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English :
The Association Socio-Culturelle de Fauconnières presents Petits Fours et Revolver by Nicolas Brandicourt, directed by ASF animator Claire Amouroux.
L’événement Théâtre Petits fours et revolver Montélier a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme