Montélier

Théâtre Petits fours et revolver

Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

L’Association Socio-Culturelle de Fauconnières présente Petits Fours et Revolver de Nicolas Brandicourt, mis en scène par Claire Amouroux, animatrice ASF.

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Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 44 63 59 asffauconnieres@gmail.com

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English :

The Association Socio-Culturelle de Fauconnières presents Petits Fours et Revolver by Nicolas Brandicourt, directed by ASF animator Claire Amouroux.

L’événement Théâtre Petits fours et revolver Montélier a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme