Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Les nouvelles exploratrices Salle Jean Giono Montélier

Spectacle Les nouvelles exploratrices Salle Jean Giono Montélier samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle Jean Giono

Adresse : 5 Chemin du Clos

Ville : 26120 Montélier

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 25

Montélier

Spectacle Les nouvelles exploratrices

Salle Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier Drôme

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 20:30:00

Date(s) :
2026-06-06

ALTC et Mikaël Ferreira présentent LES NOUVELLES EXPLORATRICES !
  .

Salle Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 66 84 47  altc.valence@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ALTC and Mikaël Ferreira present THE NEW EXPLORERS!

L’événement Spectacle Les nouvelles exploratrices Montélier a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Montélier (Drôme)