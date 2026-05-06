Spectacle Les nouvelles exploratrices Salle Jean Giono Montélier
Spectacle Les nouvelles exploratrices Salle Jean Giono Montélier samedi 6 juin 2026.
Montélier
Spectacle Les nouvelles exploratrices
Salle Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier Drôme
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 20:30:00
Date(s) :
2026-06-06
ALTC et Mikaël Ferreira présentent LES NOUVELLES EXPLORATRICES !
.
Salle Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 66 84 47 altc.valence@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ALTC and Mikaël Ferreira present THE NEW EXPLORERS!
L’événement Spectacle Les nouvelles exploratrices Montélier a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme