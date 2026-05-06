Spectacle Les nouvelles exploratrices Salle Jean Giono Montélier

Montélier

Spectacle Les nouvelles exploratrices

Salle Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier Drôme

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 20:30:00

Date(s) :

2026-06-06

ALTC et Mikaël Ferreira présentent LES NOUVELLES EXPLORATRICES !

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Salle Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 66 84 47 altc.valence@gmail.com

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English :

ALTC and Mikaël Ferreira present THE NEW EXPLORERS!

L’événement Spectacle Les nouvelles exploratrices Montélier a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme