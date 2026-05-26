Visite de la ferme du Grand Laval RDV devant le magasin de la ferme du Grand Laval Montélier

Montélier

Visite de la ferme du Grand Laval

RDV devant le magasin de la ferme du Grand Laval Quartier Le Grand Laval Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 11:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Découvrez une ferme bio en polyculture élevage, où Sébastien Blache et Elsa Gärtner vous présenteront leur approche respectueuse du vivant.

Profitez également d’une vente de produits bio et locaux.

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RDV devant le magasin de la ferme du Grand Laval Quartier Le Grand Laval Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 62 21 84

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English :

Discover an organic, mixed-crop farm, where Sébastien Blache and Elsa Gärtner present their respectful approach to life.

We’ll also be selling organic and local produce.

L’événement Visite de la ferme du Grand Laval Montélier a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme