Visite de la ferme du Grand Laval RDV devant le magasin de la ferme du Grand Laval Montélier
Visite de la ferme du Grand Laval RDV devant le magasin de la ferme du Grand Laval Montélier samedi 25 juillet 2026.
Montélier
Visite de la ferme du Grand Laval
RDV devant le magasin de la ferme du Grand Laval Quartier Le Grand Laval Montélier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 11:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Découvrez une ferme bio en polyculture élevage, où Sébastien Blache et Elsa Gärtner vous présenteront leur approche respectueuse du vivant.
Profitez également d’une vente de produits bio et locaux.
.
RDV devant le magasin de la ferme du Grand Laval Quartier Le Grand Laval Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 62 21 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover an organic, mixed-crop farm, where Sébastien Blache and Elsa Gärtner present their respectful approach to life.
We’ll also be selling organic and local produce.
L’événement Visite de la ferme du Grand Laval Montélier a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme