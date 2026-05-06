Fête de la musique à Fauconnières Place des Bouviers Montélier

Montélier

Fête de la musique à Fauconnières

Place des Bouviers Centre de Fauconnières Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Comité des Fêtes de Fauconnières organise une scène ouverte… et on cherche nos talents locaux !

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Place des Bouviers Centre de Fauconnières Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cdf.fauconnieres@hotmail.fr

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English :

For the Fête de la Musique, the Comité des Fêtes de Fauconnières is organizing an open stage? and we’re looking for local talent!

L’événement Fête de la musique à Fauconnières Montélier a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme