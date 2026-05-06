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Fête de la musique à Fauconnières Place des Bouviers Montélier

Fête de la musique à Fauconnières Place des Bouviers Montélier samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place des Bouviers

Adresse : Centre de Fauconnières

Ville : 26120 Montélier

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montélier

Fête de la musique à Fauconnières

Place des Bouviers Centre de Fauconnières Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Comité des Fêtes de Fauconnières organise une scène ouverte… et on cherche nos talents locaux !
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Place des Bouviers Centre de Fauconnières Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   cdf.fauconnieres@hotmail.fr

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English :

For the Fête de la Musique, the Comité des Fêtes de Fauconnières is organizing an open stage? and we’re looking for local talent!

L’événement Fête de la musique à Fauconnières Montélier a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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