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Journée libanaise caritative Salle Marcel Pagnol Montélier

Journée libanaise caritative Salle Marcel Pagnol Montélier dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Salle Marcel Pagnol

Adresse : Rue Marcel Pagnol FAUCONNIÈRES

Ville : 26120 Montélier

Département : Drôme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montélier

Journée libanaise caritative

Salle Marcel Pagnol Rue Marcel Pagnol FAUCONNIÈRES Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Une journée festive et solidaire aux couleurs du Liban pour soutenir une cause essentielle.
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Salle Marcel Pagnol Rue Marcel Pagnol FAUCONNIÈRES Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 55 61 43  associationvalliban@hotmail.com

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English :

A day of festivities and solidarity in the colors of Lebanon to support an essential cause.

L’événement Journée libanaise caritative Montélier a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

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