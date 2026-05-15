Journée libanaise caritative Salle Marcel Pagnol Montélier

Montélier

Journée libanaise caritative

Salle Marcel Pagnol Rue Marcel Pagnol FAUCONNIÈRES Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Une journée festive et solidaire aux couleurs du Liban pour soutenir une cause essentielle.

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Salle Marcel Pagnol Rue Marcel Pagnol FAUCONNIÈRES Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 55 61 43 associationvalliban@hotmail.com

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English :

A day of festivities and solidarity in the colors of Lebanon to support an essential cause.

L’événement Journée libanaise caritative Montélier a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme