Journée libanaise caritative Salle Marcel Pagnol Montélier
Journée libanaise caritative Salle Marcel Pagnol Montélier dimanche 7 juin 2026.
Montélier
Journée libanaise caritative
Salle Marcel Pagnol Rue Marcel Pagnol FAUCONNIÈRES Montélier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Une journée festive et solidaire aux couleurs du Liban pour soutenir une cause essentielle.
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Salle Marcel Pagnol Rue Marcel Pagnol FAUCONNIÈRES Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 55 61 43 associationvalliban@hotmail.com
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English :
A day of festivities and solidarity in the colors of Lebanon to support an essential cause.
L’événement Journée libanaise caritative Montélier a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme