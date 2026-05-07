Lain

Vide-grenier, rassemblement de voitures anciennes et scène ouverte

Place de l’église Lain Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’association Village de Lain vous invite à partager une journée conviviale et festive !

Au programme

Vide-greniers > pour chiner, vendre et faire de belles trouvailles

Rassemblement de voitures anciennes > pour les passionnés et les curieux qui pourront admirer de magnifiques véhicules d’époque

Scène ouverte en soirée > musiciens, chanteurs et artistes amateurs sont les bienvenus pour partager leur talent dans une ambiance chaleureuse

Buvette et restauration sont prévus sur place,

que vous soyez exposant, passionné, ou simplement à la recherche d’un moment agréable, venez nombreux profiter de cette journée au cœur de notre village ! .

Place de l’église Lain 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté aurore.berviller@hotmail.com

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English : Vide-grenier, rassemblement de voitures anciennes et scène ouverte

L’événement Vide-grenier, rassemblement de voitures anciennes et scène ouverte Lain a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !