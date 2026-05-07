Vide-grenier, rassemblement de voitures anciennes et scène ouverte Lain
Vide-grenier, rassemblement de voitures anciennes et scène ouverte Lain samedi 20 juin 2026.
Lain
Vide-grenier, rassemblement de voitures anciennes et scène ouverte
Place de l’église Lain Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association Village de Lain vous invite à partager une journée conviviale et festive !
Au programme
Vide-greniers > pour chiner, vendre et faire de belles trouvailles
Rassemblement de voitures anciennes > pour les passionnés et les curieux qui pourront admirer de magnifiques véhicules d’époque
Scène ouverte en soirée > musiciens, chanteurs et artistes amateurs sont les bienvenus pour partager leur talent dans une ambiance chaleureuse
Buvette et restauration sont prévus sur place,
que vous soyez exposant, passionné, ou simplement à la recherche d’un moment agréable, venez nombreux profiter de cette journée au cœur de notre village ! .
Place de l’église Lain 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté aurore.berviller@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier, rassemblement de voitures anciennes et scène ouverte
L’événement Vide-grenier, rassemblement de voitures anciennes et scène ouverte Lain a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !