Visite du jardin de Valentine, Le jardin de Valentine, Lain

Visite du jardin de Valentine 5 – 7 juin Le jardin de Valentine Yonne

Tarif : 4 € au profit de Jardins et Santé / Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le jardin est dédié aux rosiéristes du XIXe siècle. En le parcourant nous évoqueront l’histoire des roses. Des arbres à écorces, des acer japonicum et des cornus accompagnent les rosiers.

Les visites peuvent être libres ou commentées par la propriétaire à 15h et à 17h.

Le jardin de Valentine 2 route de l’Ancienne Gare, 89560 Lain Lain 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 09 62 62 14 39 Le jardin de Valentine est consacré aux rosiéristes du XIXe siècle. Les 300 rosiers présents sont accompagnés de nombreux arbustes, pivoines et hydrangeas. Un parking est disponible à proximité.

Le jardin est dédié aux rosiéristes du XIXe siècle. En le parcourant nous évoqueront l’histoire des roses. Des arbres à écorces, des acer japonicum et des cornus accompagnent les rosiers.

© Josiane Cadillac