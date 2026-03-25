Tous au jardin Le Jardin de Valentine Lain

Tous au jardin

Le Jardin de Valentine 2 Route de l’Ancienne Gare Lain Yonne

Tarif : 0 – 0 – 4 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Les roses et leur histoire seront au cœur de la promenade. Ce jardin est situé à l ‘écart du village autour de l’ancienne gare, sur la route Lain-Thury. Jardin consacré aux rosiéristes du XIXe siècle, il compte aussi des arbustes rares. La propriétaire sera à la disposition des visiteurs et des visites commentées seront proposées à 15 et 17 h. Les échanges avec la propriétaire sont les bienvenus. .

Le Jardin de Valentine 2 Route de l’Ancienne Gare Lain 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 62 14 39 josiane.cadillac@orange.fr

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English : Tous au jardin

L’événement Tous au jardin Lain a été mis à jour le 2026-03-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !