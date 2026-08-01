AGENDA · Roudouallec
Vide-grenier Roudouallec
dimanche 16 août 2026 · Roudouallec
Informations pratiques
Roudouallec
Vide-grenier
Place Paul le Guen Roudouallec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Organisé par l’association Drift-Actor. Restauration et buvette sur place. .
Place Paul le Guen Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne +33 6 30 32 83 57
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English :
L’événement Vide-grenier Roudouallec a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan