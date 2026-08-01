Informations pratiques

Roudouallec

Vide-grenier

Place Paul le Guen Roudouallec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Organisé par l’association Drift-Actor. Restauration et buvette sur place. .

Place Paul le Guen Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne +33 6 30 32 83 57

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English :

L’événement Vide-grenier Roudouallec a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan