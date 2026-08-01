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AGENDA · Roudouallec

Vide-grenier Roudouallec

dimanche 16 août 2026 · Roudouallec

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place Paul le Guen
Ville
56110 Roudouallec
Département
Morbihan
Tarif

Roudouallec

Vide-grenier

Place Paul le Guen Roudouallec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Organisé par l’association Drift-Actor. Restauration et buvette sur place.   .

Place Paul le Guen Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne +33 6 30 32 83 57 

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English :

L’événement Vide-grenier Roudouallec a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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