Vide grenier Salle polyvalente Saint-Aubin
Vide grenier Salle polyvalente Saint-Aubin dimanche 7 juin 2026.
Saint-Aubin
Vide grenier
Salle polyvalente Place de mairie Saint-Aubin Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier organisé par l’association Saint-Aubin Chalosse.
Restauration le midi
Vide grenier organisé par l’association Saint-Aubin Chalosse.
Restauration le midi .
Salle polyvalente Place de mairie Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 44 72 87 staubinchalosse@gmail.comu
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English : Vide grenier
Flea market organized by the Saint-Aubin Chalosse association.
Catering at lunchtime
L’événement Vide grenier Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terres de Chalosse
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