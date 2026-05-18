Vide grenier Salle polyvalente Saint-Aubin

Saint-Aubin

Vide grenier

Salle polyvalente Place de mairie Saint-Aubin Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier organisé par l’association Saint-Aubin Chalosse.

Restauration le midi

Vide grenier organisé par l’association Saint-Aubin Chalosse.

Restauration le midi .

Salle polyvalente Place de mairie Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 44 72 87 staubinchalosse@gmail.comu

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English : Vide grenier

Flea market organized by the Saint-Aubin Chalosse association.

Catering at lunchtime

L’événement Vide grenier Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terres de Chalosse