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Vide grenier Parking Deo recycle Saint-Dié-des-Vosges

Vide grenier Parking Deo recycle Saint-Dié-des-Vosges dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Parking Deo recycle

Adresse : 6 Route de Raon

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Vide grenier

Parking Deo recycle 6 Route de Raon Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide grenier de l’APEM. Restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

Parking Deo recycle 6 Route de Raon Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 43 30 60 21  apemcclaudel@gmail.com

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English :

APEM flea market. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide grenier Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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