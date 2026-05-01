Vide grenier Parking Deo recycle Saint-Dié-des-Vosges
Vide grenier Parking Deo recycle Saint-Dié-des-Vosges dimanche 17 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Vide grenier
Parking Deo recycle 6 Route de Raon Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide grenier de l’APEM. Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Parking Deo recycle 6 Route de Raon Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 43 30 60 21 apemcclaudel@gmail.com
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English :
APEM flea market. Catering and refreshments on site.
L’événement Vide grenier Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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