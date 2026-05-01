Vide grenier Parking Deo recycle Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Vide grenier

Parking Deo recycle 6 Route de Raon Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide grenier de l’APEM. Restauration et buvette sur place.Tout public

0 .

Parking Deo recycle 6 Route de Raon Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 43 30 60 21 apemcclaudel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

APEM flea market. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide grenier Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES