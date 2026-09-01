Vide grenier Rue du Chant du Coq Saint-Fraigne

dimanche 13 septembre 2026 · Rue du Chant du Coq · Saint-Fraigne

Informations pratiques

Saint-Fraigne

Vide grenier

Rue du Chant du Coq Maison de l’eau Saint-Fraigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

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Rue du Chant du Coq Maison de l’eau Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 57 65 aci@saint-fraigne.fr

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English :

L’événement Vide grenier Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente