UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-en-Vercors

Vide Grenier Place de l’ours Saint-Martin-en-Vercors

dimanche 9 août 2026 · Place de l'ours · Saint-Martin-en-Vercors

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place de l'ours
Adresse
Place de l'Ours
Ville
26420 Saint-Martin-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif

Saint-Martin-en-Vercors

Vide Grenier

Place de l’ours Place de l’Ours Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez chiner, dénicher des trésors et profiter d’une journée conviviale au cœur d’un vide-greniers et d’une brocante ouverts à tous !
  .

Place de l’ours Place de l’Ours Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 65 63 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse, hunt for treasures, and enjoy a fun-filled day at a yard sale and flea market open to everyone!

L’événement Vide Grenier Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Saint-Martin-en-Vercors (Drôme)