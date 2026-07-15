Informations pratiques

Saint-Martin-en-Vercors

Cinéma Nous, l’Orchestre

salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:04:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Nous, l’Orchestre film documentaire de Philippe Beziat.

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salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes veroniquelanfray@yahoo.fr

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English :

We, the Orchestra, a documentary film by Philippe Beziat.

L’événement Cinéma Nous, l’Orchestre Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme