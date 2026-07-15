AGENDA · Saint-Martin-en-Vercors
Cinéma Nous, l’Orchestre Saint-Martin-en-Vercors
mercredi 19 août 2026 · Saint-Martin-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Martin-en-Vercors
Cinéma Nous, l’Orchestre
salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:04:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Nous, l’Orchestre film documentaire de Philippe Beziat.
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salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes veroniquelanfray@yahoo.fr
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English :
We, the Orchestra, a documentary film by Philippe Beziat.
L’événement Cinéma Nous, l’Orchestre Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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