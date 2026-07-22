Exposition Richesses en Territoire du Parc du Vercors La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors Saint-Martin-en-Vercors
mardi 1 septembre 2026 · La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors · Saint-Martin-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Martin-en-Vercors
Exposition Richesses en Territoire du Parc du Vercors
La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors 7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors Drôme Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-01
4 propositions photographiques traitant de façon poétique les trésors de notre territoire du Vercors : Transhumance …Ciel étoilé … Rencontres …Trésors bousculés sous les effets du changement climatique…
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La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors 7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors Drôme Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83 michelfontainemaisoncelle@gmail.com
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English :
4 photographic projects that poetically explore the treasures of our Vercors region: Transhumance …Starry Sky? Encounters… Treasures Disrupted by the Effects of Climate Change…
L’événement Exposition Richesses en Territoire du Parc du Vercors Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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