Exposition Richesses en Territoire du Parc du Vercors La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors Saint-Martin-en-Vercors

mardi 1 septembre 2026 · La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors · Saint-Martin-en-Vercors

Informations pratiques

Saint-Martin-en-Vercors

Exposition Richesses en Territoire du Parc du Vercors

La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors 7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors Drôme Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 15:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-01

4 propositions photographiques traitant de façon poétique les trésors de notre territoire du Vercors : Transhumance …Ciel étoilé … Rencontres …Trésors bousculés sous les effets du changement climatique…

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La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors 7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors Drôme Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83 michelfontainemaisoncelle@gmail.com

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English :

4 photographic projects that poetically explore the treasures of our Vercors region: Transhumance …Starry Sky? Encounters… Treasures Disrupted by the Effects of Climate Change…

L’événement Exposition Richesses en Territoire du Parc du Vercors Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vercors Drôme