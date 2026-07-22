Le Banquet Partagé 7 Place Du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors

Informations pratiques

Saint-Martin-en-Vercors

Le Banquet Partagé

7 Place Du Tilleul 7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors Drôme Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 12:00:00

fin : 2026-08-14 14:30:00

Date(s) :

2026-08-14

A l’occasion de la dernière représentation du Cabaret de la Grange Ouverte, l’équipe artistique vous invite à monter sur la table pour déclamer, jouer, chanter une forme courte (3mn) en sa compagnie, le temps d’un Banquet partagé*….

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7 Place Du Tilleul 7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors Drôme Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83 michelfontainemaisoncelle@gmail.com

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English :

To mark the 8thperformance of the Cabaret de la Grange Ouverte, the artistic team invites you to climb onto the table to recite, act, or sing a short piece (3 minutes) alongside them, during a shared banquet*….

L’événement Le Banquet Partagé Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vercors Drôme