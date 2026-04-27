Saint-Nicolas-des-Motets

VIDE GRENIER

8 Rue de Touraine Saint-Nicolas-des-Motets Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide Grenier

.

8 Rue de Touraine Saint-Nicolas-des-Motets 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 30 76 44 celotjennifer@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage Sale

L’événement VIDE GRENIER Saint-Nicolas-des-Motets a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT 37