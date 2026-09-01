Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Vide-grenier

33 Rue de la Folliotte Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide-grenier des particuliers. .

33 Rue de la Folliotte Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 69 63 01 kaironplageenfolie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Granville Terre et Mer