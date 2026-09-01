AGENDA · Saint-Pair-sur-Mer
Vide-grenier Saint-Pair-sur-Mer
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Pair-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Pair-sur-Mer
Vide-grenier
33 Rue de la Folliotte Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide-grenier des particuliers. .
33 Rue de la Folliotte Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 69 63 01 kaironplageenfolie@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Granville Terre et Mer
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