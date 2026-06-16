Vide Grenier Route de Longeville Saint-Vincent-sur-Jard

Saint-Vincent-sur-Jard

Vide Grenier

Route de Longeville Le Clos Thorel Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

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Route de Longeville Le Clos Thorel Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 29 23 16 62

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English :

L’événement Vide Grenier Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral