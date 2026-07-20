Informations pratiques

Sermizelles

Vide-grenier

Allée du monument Sermizelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Vide-grenier .

Allée du monument Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 25 03 04

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Sermizelles a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay