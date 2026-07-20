AGENDA · Sermizelles
Vide-grenier Sermizelles
dimanche 2 août 2026 · Sermizelles
Informations pratiques
Sermizelles
Vide-grenier
Allée du monument Sermizelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Vide-grenier .
Allée du monument Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 25 03 04
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Sermizelles a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay