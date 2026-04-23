Triguères

Vide Grenier

Route de Melleroy Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

organisé par l’Ape de Triguères et Melleroy de 7h à 18h

(arrivée des exposants à partir de 6h) autour de la salle des fêtes.

Particuliers 2€ le mètre sans réservation,

Professionnels sur réservation uniquement par sms au 06 52 17 95 14. Restauration, buvette et gourmandise par l’Ape

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Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 17 95 14

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English :

organized by Ape de Triguères et Melleroy from 7am to 6pm

(exhibitors arrive from 6am) around the village hall.

Individuals 2? per meter without reservation,

Professionals by reservation only by sms to 06 52 17 95 14. Catering, refreshments and delicacies by Ape

L’événement Vide Grenier Triguères a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO