Port-Brillet

Vide grenier UNC

Port-Brillet Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier Port Brillet le 14/05/2026

La section Brillet-Pontine de l’UNC (Union Nationale des Combattants) organise son vide-grenier du jeudi de l’ascension , le 14 mai 2026 sur le parking de covoiturage de la gare de Port-Brillet (53).

Les exposants seront accueillis dès 5 heures 30. Les emplacements ne sont pas réservables mais attribués dans l’ordre d’arrivée (3€ le mètre).

Une buvette et un point restauration sont prévus sur place.

Merci pour votre participation qui permet de maintenir nos actions pour les anciens combattants et l’entretien du devoir de mémoire, plus que jamais d’actualité. .

Port-Brillet 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 68 82 57 No-mail@gmail.com

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English :

Flea market Port Brillet May 14/2026

L’événement Vide grenier UNC Port-Brillet a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT53