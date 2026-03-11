Vide grenier MJC Châteauvert Valence

Vide grenier

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La MJC Châteauvert organise son vide grenier de printemps, venez nombreux !

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MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr

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English :

The Châteauvert MJC is organizing its spring garage sale, so come one, come all!

L’événement Vide grenier Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme