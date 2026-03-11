Vide grenier MJC Châteauvert Valence
Vide grenier MJC Châteauvert Valence samedi 25 avril 2026.
Vide grenier
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La MJC Châteauvert organise son vide grenier de printemps, venez nombreux !
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MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr
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English :
The Châteauvert MJC is organizing its spring garage sale, so come one, come all!
L’événement Vide grenier Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme