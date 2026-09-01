Vide Grenier Valréas
samedi 12 septembre 2026 · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Vide Grenier
43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 21:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Vide Grenier organisé par l’association Qu’est ce Qu’on Attend. 5€ la table de 2m. Petite restauration et buvette sur place.
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43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 44 20 85
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English :
Yard Sale organized by the Qu’est ce Qu’on Attend association. 5 per 2-meter table. Light refreshments and a beverage stand available on site.
L’événement Vide Grenier Valréas a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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