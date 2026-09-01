Informations pratiques

Valréas

Vide Grenier

43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Vide Grenier organisé par l’association Qu’est ce Qu’on Attend. 5€ la table de 2m. Petite restauration et buvette sur place.

.

43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 44 20 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yard Sale organized by the Qu’est ce Qu’on Attend association. 5 per 2-meter table. Light refreshments and a beverage stand available on site.

L’événement Vide Grenier Valréas a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes