Exposition d’art textile sur soie de Friederik Bach Château de Simiane Valréas

Informations pratiques

Valréas

Exposition d’art textile sur soie de Friederik Bach

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-04

Venez découvrir au Château de Simiane les oeuvres textiles sur soie de Friederike Bach !

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

Come discover Friederike Bach’s silk textile works at the Château de Simiane!

L’événement Exposition d’art textile sur soie de Friederik Bach Valréas a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes