Exposition d’art textile sur soie de Friederik Bach Château de Simiane Valréas
vendredi 4 septembre 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Exposition d’art textile sur soie de Friederik Bach
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-04
Venez découvrir au Château de Simiane les oeuvres textiles sur soie de Friederike Bach !
.
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover Friederike Bach’s silk textile works at the Château de Simiane!
L’événement Exposition d’art textile sur soie de Friederik Bach Valréas a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- Spectacle par l’ensemble ukrainien Barvinok Château de Simiane Valréas 4 août 2026
- Visite guidée flash Exposition Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas 11 août 2026
- Repas spectacle dansant Fiesta Latina avec les Latinos Lovers et leurs danseuses Mairie de Valréas Valréas 13 août 2026
- Feu d’artifice Château de Simiane Valréas 14 août 2026
- Festival du Rire (7ème édition): Tour de chant par le duo Nuage et Armand fait son Kakou Château de Simiane Valréas 14 août 2026