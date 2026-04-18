Visite guidée flash Exposition Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Valréas

Visite guidée flash Exposition Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 11:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Un témoignage sensible du combat acharné des salariés de cette usine de cartonnage, longtemps indissociable de Valréas.

Visite guidée flash de 30mn comprise dans le billet d’entrée du musée.

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr

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English :

A sensitive testimony to the relentless struggle of the employees of this cardboard factory, long inseparable from Valréas.

Flash guided tour (30 min.) included in museum admission.

L’événement Visite guidée flash Exposition Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Valréas a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes