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Clôture des FESTIVALES Théâtre du Rond Point Valréas

Clôture des FESTIVALES Théâtre du Rond Point Valréas dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Théâtre du Rond Point

Adresse : 21 Rue du Berteuil

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : En libre participation au chapeau

Valréas

Clôture des FESTIVALES

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

En libre participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26 21:30:00

Date(s) :
2026-07-26

Le TRP vous propose une soirée conviviale pour dire au revoir aux FESTIVALES 2026 avant les retrouvailles pour la saison 2026-2027 avec une session DJ pétillante !
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

The TRP invites you to a convivial evening to say goodbye to the 2026 FESTIVALS before reuniting for the 2026-2027 season with a sparkling DJ session!

L’événement Clôture des FESTIVALES Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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