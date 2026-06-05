Clôture des FESTIVALES Théâtre du Rond Point Valréas
Clôture des FESTIVALES Théâtre du Rond Point Valréas dimanche 26 juillet 2026.
Valréas
Clôture des FESTIVALES
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – EUR
En libre participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26 21:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Le TRP vous propose une soirée conviviale pour dire au revoir aux FESTIVALES 2026 avant les retrouvailles pour la saison 2026-2027 avec une session DJ pétillante !
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
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English :
The TRP invites you to a convivial evening to say goodbye to the 2026 FESTIVALS before reuniting for the 2026-2027 season with a sparkling DJ session!
L’événement Clôture des FESTIVALES Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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