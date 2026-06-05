LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils Rue Frédéric Mistral Valréas
LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils Rue Frédéric Mistral Valréas dimanche 26 juillet 2026.
Valréas
LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse
Tarif : – – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:30:00
fin : 2026-07-26 22:45:00
Date(s) :
2026-07-26
Au milieu d’un no man’s land se dresse une sorte de phare dans
un îlot de déchets. Un gardien, pianiste, vit là. Il est accroché
à sa radio, par laquelle lui parviennent encore des bribes de
chansons et des nouvelles du monde.
.
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com
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English :
In the middle of no-man’s-land stands a kind of lighthouse
an island of garbage. A janitor, a pianist, lives there. He hangs on
his radio, through which he still receives snatches of song
songs and world news.
L’événement LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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