LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils Rue Frédéric Mistral Valréas

Valréas

LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:30:00

fin : 2026-07-26 22:45:00

Date(s) :

2026-07-26

Au milieu d’un no man’s land se dresse une sorte de phare dans

un îlot de déchets. Un gardien, pianiste, vit là. Il est accroché

à sa radio, par laquelle lui parviennent encore des bribes de

chansons et des nouvelles du monde.

.

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the middle of no-man’s-land stands a kind of lighthouse

an island of garbage. A janitor, a pianist, lives there. He hangs on

his radio, through which he still receives snatches of song

songs and world news.

L’événement LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes