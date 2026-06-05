Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils Rue Frédéric Mistral Valréas

LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils Rue Frédéric Mistral Valréas dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Rue Frédéric Mistral

Adresse : Espace Jean-Baptiste Niel

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 18

Valréas

LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:30:00
fin : 2026-07-26 22:45:00

Date(s) :
2026-07-26

Au milieu d’un no man’s land se dresse une sorte de phare dans
un îlot de déchets. Un gardien, pianiste, vit là. Il est accroché
à sa radio, par laquelle lui parviennent encore des bribes de
chansons et des nouvelles du monde.
  .

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63  billetterie@cddv-vaucluse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the middle of no-man’s-land stands a kind of lighthouse
an island of garbage. A janitor, a pianist, lives there. He hangs on
his radio, through which he still receives snatches of song
songs and world news.

L’événement LE CONTRE CHANT DES SIRENES Cie des Gentils Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Valréas (Vaucluse)