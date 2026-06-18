ELECTION REINE DU CORSO Mairie de Valréas Valréas
ELECTION REINE DU CORSO Mairie de Valréas Valréas samedi 25 juillet 2026.
Valréas
ELECTION REINE DU CORSO
Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
limitée à 12 candidates domiciliées à Valréas et ses alentours. règlement à se procurer chez la responsable, coordonnées ci-dessous
.
Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 12 02 78 phippaemilie@yahoo.fr
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English : ELECTION REINE DU CORSO
Limited to 12 candidates residing in Valr%E9as and the surrounding area. Rules and regulations are available from the organizer; contact information is provided below.
L’événement ELECTION REINE DU CORSO Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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