ELECTION REINE DU CORSO Mairie de Valréas Valréas

Valréas

ELECTION REINE DU CORSO

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

limitée à 12 candidates domiciliées à Valréas et ses alentours. règlement à se procurer chez la responsable, coordonnées ci-dessous

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Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 12 02 78 phippaemilie@yahoo.fr

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English : ELECTION REINE DU CORSO

Limited to 12 candidates residing in Valr%E9as and the surrounding area. Rules and regulations are available from the organizer; contact information is provided below.

L’événement ELECTION REINE DU CORSO Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes