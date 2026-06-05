L’INTERVENTION DU THEATRE PUBLIC Lecture Cour René Jauneau Valréas

Valréas

L’INTERVENTION DU THEATRE PUBLIC Lecture

Cour René Jauneau Château de Simiane Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Dans le cadre des 60 ans du festival, Frédéric Richaud,

directeur du CDDV, met le théâtre à l’honneur avec

L’invention du théâtre public de Evelyne Loew et François

Rancillac, proposé en lecture théâtralisée avec des

amateurs du territoire.

.

Cour René Jauneau Château de Simiane Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com

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English :

As part of the festival?s 60th anniversary celebrations, Frédéric Richaud,

director of the CDDV, puts theater in the spotlight with

L?invention du théâtre public by Evelyne Loew and François

Rancillac, offered as a staged reading with local

with local amateurs.

L’événement L’INTERVENTION DU THEATRE PUBLIC Lecture Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes