SOIREE CABARET/SOUPE AU PISTOU Hôtel de Ville Valréas jeudi 30 juillet 2026.

Valréas

SOIREE CABARET/SOUPE AU PISTOU

Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Grande soirée cabaret par la troupe Milly swing avec repas soupe au pistou

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Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 66 28 66 j.escoffier@orange.fr

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English :

A grand cabaret evening featuring the Milly Swing troupe, with a pistou soup dinner

L’événement SOIREE CABARET/SOUPE AU PISTOU Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes