SOIREE CABARET/SOUPE AU PISTOU Hôtel de Ville Valréas
SOIREE CABARET/SOUPE AU PISTOU Hôtel de Ville Valréas jeudi 30 juillet 2026.
Valréas
SOIREE CABARET/SOUPE AU PISTOU
Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Grande soirée cabaret par la troupe Milly swing avec repas soupe au pistou
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Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 66 28 66 j.escoffier@orange.fr
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English :
A grand cabaret evening featuring the Milly Swing troupe, with a pistou soup dinner
L’événement SOIREE CABARET/SOUPE AU PISTOU Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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