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LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse Valréas

LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse Valréas dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse

Adresse : 10 Avenue Maréchal Leclerc

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Valréas

LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz

Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse 10 Avenue Maréchal Leclerc Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:30:00
fin : 2026-07-26 20:10:00

Date(s) :
2026-07-26

La Dame Blanche est une déambulation lente, silencieuse
et envoûtante portée par une marionnette géante
accompagnée de ses quatre artistes-marionnettistes et
deux musiciennes.
  .

Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse 10 Avenue Maréchal Leclerc Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63  billetterie@cddv-vaucluse.com

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English :

La Dame Blanche is a slow, silent and spellbinding stroll
by a giant puppet, accompanied by four puppeteers
accompanied by her four puppeteers and two
two musicians.

L’événement LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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