LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse Valréas
LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse Valréas dimanche 26 juillet 2026.
Valréas
LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz
Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse 10 Avenue Maréchal Leclerc Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:30:00
fin : 2026-07-26 20:10:00
Date(s) :
2026-07-26
La Dame Blanche est une déambulation lente, silencieuse
et envoûtante portée par une marionnette géante
accompagnée de ses quatre artistes-marionnettistes et
deux musiciennes.
.
Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse 10 Avenue Maréchal Leclerc Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com
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English :
La Dame Blanche is a slow, silent and spellbinding stroll
by a giant puppet, accompanied by four puppeteers
accompanied by her four puppeteers and two
two musicians.
L’événement LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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