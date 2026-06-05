LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse Valréas dimanche 26 juillet 2026.

Valréas

LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz

Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse 10 Avenue Maréchal Leclerc Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:30:00

fin : 2026-07-26 20:10:00

Date(s) :

2026-07-26

La Dame Blanche est une déambulation lente, silencieuse

et envoûtante portée par une marionnette géante

accompagnée de ses quatre artistes-marionnettistes et

deux musiciennes.

.

Richaud Frédéric Centre Dramatique des Village du Haut Vaucluse 10 Avenue Maréchal Leclerc Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com

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English :

La Dame Blanche is a slow, silent and spellbinding stroll

by a giant puppet, accompanied by four puppeteers

accompanied by her four puppeteers and two

two musicians.

L’événement LA DAME BLANCHE Cie Deraïdenz Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes