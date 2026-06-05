GÉNÉRATION MITTERRAND Rue Frédéric Mistral Valréas
GÉNÉRATION MITTERRAND Rue Frédéric Mistral Valréas vendredi 24 juillet 2026.
Valréas
GÉNÉRATION MITTERRAND
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse
Tarif : – – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24 22:45:00
Date(s) :
2026-07-24
La cie des Animaux en Paradis revient avec Génération
Mitterrand, le second épisode de la série Huit Rois.
Nous avions accueilli en 2024, lors de la saison du CDDV,
l’épisode 1 Vie et mort de Jacques Chirac, et en 2025 l’épisode 3.
.
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com
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English :
The cie des Animaux en Paradis returns with Génération
Mitterrand, the second episode in the Huit Rois series.
In 2024, during the CDDV,
episode 1 Life and death of Jacques Chirac, and in 2025 episode 3.
L’événement GÉNÉRATION MITTERRAND Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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