GÉNÉRATION MITTERRAND Rue Frédéric Mistral Valréas

Valréas

GÉNÉRATION MITTERRAND

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24 22:45:00

Date(s) :

2026-07-24

La cie des Animaux en Paradis revient avec Génération

Mitterrand, le second épisode de la série Huit Rois.

Nous avions accueilli en 2024, lors de la saison du CDDV,

l’épisode 1 Vie et mort de Jacques Chirac, et en 2025 l’épisode 3.

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Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com

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English :

The cie des Animaux en Paradis returns with Génération

Mitterrand, the second episode in the Huit Rois series.

In 2024, during the CDDV,

episode 1 Life and death of Jacques Chirac, and in 2025 episode 3.

L’événement GÉNÉRATION MITTERRAND Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes