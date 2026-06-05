GIONO PAYSAGES, VISAGES Cie Le Temps de Dire Pl Emile Colongin Valréas
GIONO PAYSAGES, VISAGES Cie Le Temps de Dire Pl Emile Colongin Valréas samedi 25 juillet 2026.
Valréas
GIONO PAYSAGES, VISAGES Cie Le Temps de Dire
Pl Emile Colongin Le Village Place Jean Pagnol Valréas Vaucluse
Tarif : – – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:30:00
fin : 2026-07-25 22:40:00
Date(s) :
2026-07-25
Avec un banc pour seul décor, Paul Fructus nous transporte
au coeur de l’univers de Jean Giono, avec le texte, le texte,
rien que le texte, pour nous offrir une brassée de paysages
et de visages. Tout est au coeur de chaque mot.
.
Pl Emile Colongin Le Village Place Jean Pagnol Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com
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English :
With a bench as his only set, Paul Fructus transports us
to the heart of Jean Giono?s universe, with the text, the text,
nothing but the text, to offer us a wealth of landscapes
and faces. Everything is at the heart of every word
L’événement GIONO PAYSAGES, VISAGES Cie Le Temps de Dire Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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