GIONO PAYSAGES, VISAGES Cie Le Temps de Dire Pl Emile Colongin Valréas

Valréas

GIONO PAYSAGES, VISAGES Cie Le Temps de Dire

Pl Emile Colongin Le Village Place Jean Pagnol Valréas Vaucluse

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-07-25 22:40:00

Date(s) :

2026-07-25

Avec un banc pour seul décor, Paul Fructus nous transporte

au coeur de l’univers de Jean Giono, avec le texte, le texte,

rien que le texte, pour nous offrir une brassée de paysages

et de visages. Tout est au coeur de chaque mot.

.

Pl Emile Colongin Le Village Place Jean Pagnol Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With a bench as his only set, Paul Fructus transports us

to the heart of Jean Giono?s universe, with the text, the text,

nothing but the text, to offer us a wealth of landscapes

and faces. Everything is at the heart of every word

L’événement GIONO PAYSAGES, VISAGES Cie Le Temps de Dire Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes