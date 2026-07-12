Exposition sculptures « Femmes et animaux » et photographies « Donnez-moi la main » Mairie de Valréas Valréas
vendredi 31 juillet 2026 · Mairie de Valréas · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Exposition sculptures « Femmes et animaux » et photographies « Donnez-moi la main »
Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le Château de Simiane accueille une nouvelle exposition réunissant trois artistes aux univers complémentaires, où la photographie dialogue avec la sculpture avec Denis Duciel, Christine Mathieu et Fernand Sanchez.
.
Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Château de Simiane is hosting a new exhibition featuring three artists with complementary artistic worlds, where photography engages in a dialogue with sculpture through the works of Denis Duciel, Christine Mathieu, and Fernand Sanchez.
L’événement Exposition sculptures « Femmes et animaux » et photographies « Donnez-moi la main » Valréas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- BAL AVEC L’ORCHESTRE SOLARIS Hôtel de Ville Valréas 12 juillet 2026
- THE ULTIMATE TRIBUTE DON’T STOP ME NOW Hôtel de Ville Valréas 13 juillet 2026
- BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA Hôtel de Ville Valréas 14 juillet 2026
- Rencontre avec Jeanne BEZIERS Cour René Jauneau Valréas 16 juillet 2026
- Pièce de théatre Merlusse de Marcel Pagnol Théâtre du Rond Point Valréas 16 juillet 2026