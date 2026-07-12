UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valréas

Exposition sculptures « Femmes et animaux » et photographies « Donnez-moi la main » Mairie de Valréas Valréas

vendredi 31 juillet 2026 · Mairie de Valréas · Valréas

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Mairie de Valréas
Adresse
8, place Aristide Briand
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif

Valréas

Exposition sculptures « Femmes et animaux » et photographies « Donnez-moi la main »

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Le Château de Simiane accueille une nouvelle exposition réunissant trois artistes aux univers complémentaires, où la photographie dialogue avec la sculpture avec Denis Duciel, Christine Mathieu et Fernand Sanchez.
  .

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44  accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château de Simiane is hosting a new exhibition featuring three artists with complementary artistic worlds, where photography engages in a dialogue with sculpture through the works of Denis Duciel, Christine Mathieu, and Fernand Sanchez.

L’événement Exposition sculptures « Femmes et animaux » et photographies « Donnez-moi la main » Valréas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Valréas (Vaucluse)