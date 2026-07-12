Informations pratiques

Valréas

Exposition sculptures « Femmes et animaux » et photographies « Donnez-moi la main »

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le Château de Simiane accueille une nouvelle exposition réunissant trois artistes aux univers complémentaires, où la photographie dialogue avec la sculpture avec Denis Duciel, Christine Mathieu et Fernand Sanchez.

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Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

The Château de Simiane is hosting a new exhibition featuring three artists with complementary artistic worlds, where photography engages in a dialogue with sculpture through the works of Denis Duciel, Christine Mathieu, and Fernand Sanchez.

L’événement Exposition sculptures « Femmes et animaux » et photographies « Donnez-moi la main » Valréas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes