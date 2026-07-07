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AGENDA · Valréas

Rencontre avec Jeanne BEZIERS Cour René Jauneau Valréas

jeudi 16 juillet 2026 · Cour René Jauneau · Valréas

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Cour René Jauneau
Adresse
Château de Simiane
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif

Valréas

Rencontre avec Jeanne BEZIERS

Cour René Jauneau Château de Simiane Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

En partenariat avec le Centre dramatique des Villages du Haut Vaucluse (CDDV), et en avant première de la soixantième édition du Festival des Nuits de l’Enclave, nous vous invitons à une rencontre avec Jeanne BEZIERS.
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Cour René Jauneau Château de Simiane Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44  ellesencaracteres@gmail.com

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English :

In partnership with the Centre dramatique des Villages du Haut Vaucluse (CDDV), and as a preview of the 60th edition of the Festival des Nuits de l’Enclave, we invite you to a meeting with Jeanne BEZIERS.

L’événement Rencontre avec Jeanne BEZIERS Valréas a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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