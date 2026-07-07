Rencontre avec Jeanne BEZIERS Cour René Jauneau Valréas
jeudi 16 juillet 2026 · Cour René Jauneau · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Rencontre avec Jeanne BEZIERS
Cour René Jauneau Château de Simiane Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
En partenariat avec le Centre dramatique des Villages du Haut Vaucluse (CDDV), et en avant première de la soixantième édition du Festival des Nuits de l’Enclave, nous vous invitons à une rencontre avec Jeanne BEZIERS.
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Cour René Jauneau Château de Simiane Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com
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English :
In partnership with the Centre dramatique des Villages du Haut Vaucluse (CDDV), and as a preview of the 60th edition of the Festival des Nuits de l’Enclave, we invite you to a meeting with Jeanne BEZIERS.
L’événement Rencontre avec Jeanne BEZIERS Valréas a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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