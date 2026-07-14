Corso de la Lavande Place Aristide Briand Valréas
vendredi 31 juillet 2026 · Place Aristide Briand · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Corso de la Lavande
Place Aristide Briand Hôtel de Ville Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Le premier week-end d’août, Valréas vous donne rendez-vous pour fêter la Lavande avec son traditionnel Corso défilé des chars le samedi et le lundi soir, foire le dimanche, brocante et antiquités le lundi.
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Place Aristide Briand Hôtel de Ville Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71
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English : Postponed Lavander Festival
On the first weekend of August, Valréas celebrates Lavender with its traditional Corso: float parade on Saturday and Monday evening, fair on Sunday, antique fair on Monday.
L’événement Corso de la Lavande Valréas a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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