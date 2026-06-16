BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA Hôtel de Ville Valréas
BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA Hôtel de Ville Valréas mardi 14 juillet 2026.
Valréas
BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA
Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-14 02:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Le Grand orchestre de danse Le Richard Gardet Orchestra
Buffet et buvette du Comité des Fêtes
.
Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 66 28 66 j.escoffier@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Richard Gardet Orchestra Grand Dance Orchestra
Buffet and Refreshment Stand by the Festival Committee
L’événement BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- Fête foraine de la Saint Jean Tour de ville Valréas 19 juin 2026
- Messe d’envoi en mission du Petit Saint Jean 2026 Chapelle Notre-Dame de Lorette (jardin public de Pied Vaurias) Valréas 19 juin 2026
- Nuit du Petit Saint Jean Place Pie Valréas 19 juin 2026
- Foire de la Saint Jean Tour de ville Valréas 20 juin 2026
- Cérémonie de remise du Prix Riousset Espace Jean Duffard Valréas 20 juin 2026