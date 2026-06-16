BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA Hôtel de Ville Valréas mardi 14 juillet 2026.

Valréas

BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA

Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Le Grand orchestre de danse Le Richard Gardet Orchestra

Buffet et buvette du Comité des Fêtes

.

Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 66 28 66 j.escoffier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Richard Gardet Orchestra Grand Dance Orchestra

Buffet and Refreshment Stand by the Festival Committee

L’événement BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes