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BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA Hôtel de Ville Valréas

BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA Hôtel de Ville Valréas mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Hôtel de Ville

Adresse : Comité des Fêtes de la ville de Valréas

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Valréas

BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA

Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Le Grand orchestre de danse Le Richard Gardet Orchestra
Buffet et buvette du Comité des Fêtes
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Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 66 28 66  j.escoffier@orange.fr

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English :

The Richard Gardet Orchestra Grand Dance Orchestra
Buffet and Refreshment Stand by the Festival Committee

L’événement BAL AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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