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BAL AVEC L’ORCHESTRE SOLARIS Hôtel de Ville Valréas

BAL AVEC L’ORCHESTRE SOLARIS Hôtel de Ville Valréas dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Hôtel de Ville

Adresse : Comité des Fêtes de la ville de Valréas

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Valréas

BAL AVEC L’ORCHESTRE SOLARIS

Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 02:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Apéritif dansant à partir de 19h00, snacke et buvette du comité des fêtes
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Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 66 28 66  j.escoffier@orange.fr

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English :

Dancing cocktail party starting at 7:00 p.m., with snacks and refreshments provided by the festival committee

L’événement BAL AVEC L’ORCHESTRE SOLARIS Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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