BAL AVEC L’ORCHESTRE SOLARIS Hôtel de Ville Valréas
BAL AVEC L’ORCHESTRE SOLARIS Hôtel de Ville Valréas dimanche 12 juillet 2026.
Valréas
BAL AVEC L’ORCHESTRE SOLARIS
Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 02:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Apéritif dansant à partir de 19h00, snacke et buvette du comité des fêtes
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Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 66 28 66 j.escoffier@orange.fr
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English :
Dancing cocktail party starting at 7:00 p.m., with snacks and refreshments provided by the festival committee
L’événement BAL AVEC L’ORCHESTRE SOLARIS Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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