Pièce de théatre Merlusse de Marcel Pagnol Théâtre du Rond Point Valréas jeudi 16 juillet 2026.

Valréas

Pièce de théatre Merlusse de Marcel Pagnol

Théâtre du Rond Point 32 rue des Cordeliers Valréas Vaucluse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

tarif réduit réservé aux groupe de 10 ou plus, demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents MGEN VYV, sur présentation de justificatifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-16 22:40:00

Date(s) :

2026-07-16

Production à l’Hôtel de Pellissier de Merlusse de Marcel Pagnol par le Théatre du Rond Point

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Théâtre du Rond Point 32 rue des Cordeliers Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 58 32 52

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English :

Production of Marcel Pagnol’s * Merlusse * at the Hôtel de Pellissier by the Théâtre du Rond Point

L’événement Pièce de théatre Merlusse de Marcel Pagnol Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes