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THE ULTIMATE TRIBUTE DON’T STOP ME NOW Hôtel de Ville Valréas

THE ULTIMATE TRIBUTE DON’T STOP ME NOW Hôtel de Ville Valréas lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Hôtel de Ville

Adresse : Comité des Fêtes de la ville de Valréas

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Valréas

THE ULTIMATE TRIBUTE DON’T STOP ME NOW

Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Un double tribute phénoménal reprenant les plus grands titres de TINA TURNER et QUEEN dans un concert grand format. Des tubes intemporels, une exécution artistique magistrale et même des duos inédits.
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Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 66 28 66  j.escoffier@orange.fr

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English :

A phenomenal double tribute featuring the greatest hits of TINA TURNER and QUEEN in a large-scale concert. Timeless hits, a masterful artistic performance, and even never-before-seen duets.

L’événement THE ULTIMATE TRIBUTE DON’T STOP ME NOW Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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