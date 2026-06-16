THE ULTIMATE TRIBUTE DON’T STOP ME NOW Hôtel de Ville Valréas lundi 13 juillet 2026.

Valréas

THE ULTIMATE TRIBUTE DON’T STOP ME NOW

Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Un double tribute phénoménal reprenant les plus grands titres de TINA TURNER et QUEEN dans un concert grand format. Des tubes intemporels, une exécution artistique magistrale et même des duos inédits.

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Hôtel de Ville Comité des Fêtes de la ville de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 66 28 66 j.escoffier@orange.fr

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English :

A phenomenal double tribute featuring the greatest hits of TINA TURNER and QUEEN in a large-scale concert. Timeless hits, a masterful artistic performance, and even never-before-seen duets.

L’événement THE ULTIMATE TRIBUTE DON’T STOP ME NOW Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes