STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS Théâtre du Rond Point Valréas
STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS Théâtre du Rond Point Valréas samedi 18 juillet 2026.
Valréas
STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 100 EUR
Pour les 3 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-18
STAGE (RE)DÉCOUVERTE ET EXPLORATION
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
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English :
STAGE: (RE)DISCOVERY AND EXPLORATION
L’événement STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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