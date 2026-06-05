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STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS Théâtre du Rond Point Valréas

STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS Théâtre du Rond Point Valréas samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Théâtre du Rond Point

Adresse : 21 Rue du Berteuil

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif : 100 Pour les 3 jours

Valréas

STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 100 EUR

Pour les 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-18

STAGE (RE)DÉCOUVERTE ET EXPLORATION
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

STAGE: (RE)DISCOVERY AND EXPLORATION

L’événement STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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