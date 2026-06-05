STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS Théâtre du Rond Point Valréas

Valréas

STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 100 EUR

Pour les 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-18

STAGE (RE)DÉCOUVERTE ET EXPLORATION

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

STAGE: (RE)DISCOVERY AND EXPLORATION

L’événement STAGE LA VOIX dans tous ses ÉTATS Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes