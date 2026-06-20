Soirée nocturne de Belote à la Mêlée + Petit Repas Espace Jean Duffard Valréas
Soirée nocturne de Belote à la Mêlée + Petit Repas Espace Jean Duffard Valréas mercredi 8 juillet 2026.
Valréas
Soirée nocturne de Belote à la Mêlée + Petit Repas
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
20 € ( adhérents)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Inscription au Concours gratuite ! Salle de l’Oustau et des Cartonnières.
Apéritif Sangria offerte par le Club Food Truck Retour aux Racines Planchette du chef / Vin durant le repas . Prix 20€ adhérents / 25€ non adhérents
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Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
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English :
Free registration for the contest! Salle de l’Oustau et des Cartonnières.
Aperitif: Sangria courtesy of the Club “Retour aux Racines” food truck Chef’s platter / Wine with the meal. Price: 20? for members / 25? for non-members
L’événement Soirée nocturne de Belote à la Mêlée + Petit Repas Valréas a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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