Soirée nocturne de Belote à la Mêlée + Petit Repas Espace Jean Duffard Valréas mercredi 8 juillet 2026.

Valréas

Soirée nocturne de Belote à la Mêlée + Petit Repas

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

20 € ( adhérents)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Inscription au Concours gratuite ! Salle de l’Oustau et des Cartonnières.

Apéritif Sangria offerte par le Club Food Truck Retour aux Racines Planchette du chef / Vin durant le repas . Prix 20€ adhérents / 25€ non adhérents

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Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

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English :

Free registration for the contest! Salle de l’Oustau et des Cartonnières.

Aperitif: Sangria courtesy of the Club “Retour aux Racines” food truck Chef’s platter / Wine with the meal. Price: 20? for members / 25? for non-members

L’événement Soirée nocturne de Belote à la Mêlée + Petit Repas Valréas a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes