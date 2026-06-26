Vivez l’été au Château de Simiane ! Château de Simiane Valréas mercredi 1 juillet 2026.

Valréas

Vivez l’été au Château de Simiane !

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Tout au long de l’été, le Château de Simiane vous donne rendez-vous chaque semaine pour découvrir le patrimoine autrement. En famille, entre amis ou en solo, profitez d’animations gratuites, de visites, d’ateliers créatifs et de découvertes numériques …

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

Throughout the summer, the Château de Simiane invites you to join us every week for a unique way to explore our heritage. Whether you’re with family, friends, or on your own, enjoy free activities, tours, creative workshops, and digital experiences…

L’événement Vivez l’été au Château de Simiane ! Valréas a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes