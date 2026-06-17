concert les Dames de Pique Place Pie Valréas

Valréas

concert les Dames de Pique

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Les Dames de Pique, ensemble de 7 violoncellistes, vous invite à partager un voyage en Europe et Amérique du Sud.

.

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur famillebarbeault@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Dames de Pique, an ensemble of seven cellists, invites you to %E0 join them on a journey through Europe and South %E9America.

L’événement concert les Dames de Pique Valréas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes