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concert les Dames de Pique Place Pie Valréas

concert les Dames de Pique Place Pie Valréas dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Place Pie

Adresse : Eglise Notre-Dame de Nazareth

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Valréas

concert les Dames de Pique

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Les Dames de Pique, ensemble de 7 violoncellistes, vous invite à partager un voyage en Europe et Amérique du Sud.
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Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur   famillebarbeault@gmail.com

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English :

Les Dames de Pique, an ensemble of seven cellists, invites you to %E0 join them on a journey through Europe and South %E9America.

L’événement concert les Dames de Pique Valréas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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