concert les Dames de Pique Place Pie Valréas
concert les Dames de Pique Place Pie Valréas dimanche 5 juillet 2026.
Valréas
concert les Dames de Pique
Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Les Dames de Pique, ensemble de 7 violoncellistes, vous invite à partager un voyage en Europe et Amérique du Sud.
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Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur famillebarbeault@gmail.com
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English :
Les Dames de Pique, an ensemble of seven cellists, invites you to %E0 join them on a journey through Europe and South %E9America.
L’événement concert les Dames de Pique Valréas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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