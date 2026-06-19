Catherine Missonnier raconte… Lou Salomé Château de Simiane Valréas

Valréas

Catherine Missonnier raconte… Lou Salomé

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Elles en Caractères vous donne rendez-vous vendredi 26 juin, à 18h30, dans le salon d’honneur du Château de Simiane à Valréas. Catherine Missionnier, que nous accueillons pour la deuxième fois avec grand plaisir, viendra nous parler de Lou Salomé.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com

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English :

Elles en Caractères invites you to join us on Friday, June 26, at 6:30 p.m., in the reception hall of the Château de Simiane-Valréas. Catherine Missionnier, whom we are delighted to welcome for the second time, will join us to talk about Lou Salomé.

L’événement Catherine Missonnier raconte… Lou Salomé Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes