Catherine Missonnier raconte… Lou Salomé Château de Simiane Valréas
Catherine Missonnier raconte… Lou Salomé Château de Simiane Valréas vendredi 26 juin 2026.
Valréas
Catherine Missonnier raconte… Lou Salomé
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Elles en Caractères vous donne rendez-vous vendredi 26 juin, à 18h30, dans le salon d’honneur du Château de Simiane à Valréas. Catherine Missionnier, que nous accueillons pour la deuxième fois avec grand plaisir, viendra nous parler de Lou Salomé.
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com
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English :
Elles en Caractères invites you to join us on Friday, June 26, at 6:30 p.m., in the reception hall of the Château de Simiane-Valréas. Catherine Missionnier, whom we are delighted to welcome for the second time, will join us to talk about Lou Salomé.
L’événement Catherine Missonnier raconte… Lou Salomé Valréas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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