Nuit du Petit Saint Jean Place Pie Valréas

Nuit du Petit Saint Jean

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

2026-06-26

Cher visiteur, toi qui viens ce soir à Valréas voir cette fête du Petit Saint Jean dont on t’a tant vanté les mérites, sois prévenu que tu vas faire tout à l’heure un saut dans le passé de cinq siècles.

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 nuitdupetitsaintjean@gmail.com

English : Nuit du Petit Saint Jean

Dear Visitor, you who come this evening to Valréas to see this festival of the Little Saint John whose merits have been so highly praised to you, be warned that you will soon take a leap into the past of five centuries.

