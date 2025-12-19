Nuit du Petit Saint Jean Place Pie Valréas
Nuit du Petit Saint Jean Place Pie Valréas vendredi 26 juin 2026.
Nuit du Petit Saint Jean
Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Cher visiteur, toi qui viens ce soir à Valréas voir cette fête du Petit Saint Jean dont on t’a tant vanté les mérites, sois prévenu que tu vas faire tout à l’heure un saut dans le passé de cinq siècles.
.
Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 nuitdupetitsaintjean@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit du Petit Saint Jean
Dear Visitor, you who come this evening to Valréas to see this festival of the Little Saint John whose merits have been so highly praised to you, be warned that you will soon take a leap into the past of five centuries.
L’événement Nuit du Petit Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes