Spectacle de l’Atelier Danse Adultes Théâtre du Rond Point Valréas

Valréas

Spectacle de l’Atelier Danse Adultes

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 5 EUR

Enfant appliqué jusqu’à l’âge de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:45:00

fin : 2026-06-13 21:35:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Création 25-26 de l’atelier Danse adultes au Théâtre du Rond-Point.

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

Creation 25-26 by the Danse adultes workshop at the Théâtre du Rond-Point.

L’événement Spectacle de l’Atelier Danse Adultes Valréas a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes