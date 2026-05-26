Spectacle de l’Atelier Danse Adultes Théâtre du Rond Point Valréas
Spectacle de l’Atelier Danse Adultes Théâtre du Rond Point Valréas vendredi 12 juin 2026.
Valréas
Spectacle de l’Atelier Danse Adultes
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 5 EUR
Enfant appliqué jusqu’à l’âge de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:45:00
fin : 2026-06-13 21:35:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Création 25-26 de l’atelier Danse adultes au Théâtre du Rond-Point.
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
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English :
Creation 25-26 by the Danse adultes workshop at the Théâtre du Rond-Point.
L’événement Spectacle de l’Atelier Danse Adultes Valréas a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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