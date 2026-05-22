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Blind Test Restaurant Le 40 Restaurant Le 40 Valréas

Blind Test Restaurant Le 40 Restaurant Le 40 Valréas vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Restaurant Le 40

Adresse : 40 Cours Victor Hugo

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Valréas

Blind Test Restaurant Le 40

Restaurant Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 00:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Le vendredi 29 mai à partir de 19h, embarquez pour notre Blind Test de l’Espace co-organisé par Santouk & Didje !

Musique, ambiance conviviale, défis entre amis et bonne humeur seront au rendez-vous pour une soirée pleine de surprises.
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Restaurant Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 02 38 

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English :

On Friday, May 29th from 7pm, join us for our Space Blind Test co-organized by Santouk & Didje!

Music, a friendly atmosphere, challenges between friends and good humor will be the order of the day for an evening full of surprises.

L’événement Blind Test Restaurant Le 40 Valréas a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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