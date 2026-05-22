Blind Test Restaurant Le 40 Restaurant Le 40 Valréas
Blind Test Restaurant Le 40 Restaurant Le 40 Valréas vendredi 29 mai 2026.
Valréas
Blind Test Restaurant Le 40
Restaurant Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 00:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le vendredi 29 mai à partir de 19h, embarquez pour notre Blind Test de l’Espace co-organisé par Santouk & Didje !
Musique, ambiance conviviale, défis entre amis et bonne humeur seront au rendez-vous pour une soirée pleine de surprises.
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Restaurant Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 02 38
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English :
On Friday, May 29th from 7pm, join us for our Space Blind Test co-organized by Santouk & Didje!
Music, a friendly atmosphere, challenges between friends and good humor will be the order of the day for an evening full of surprises.
L’événement Blind Test Restaurant Le 40 Valréas a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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