Nuit Européenne des Musées Concert du Groupe Gavali Mistral Bohémien Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Nuit Européenne des Musées Concert du Groupe Gavali Mistral Bohémien Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas samedi 23 mai 2026.
Valréas
Nuit Européenne des Musées Concert du Groupe Gavali Mistral Bohémien
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Nadine de Gavali, chanteuse et Arnaud Equoy, guitariste, insufflent un vent de liberté à un répertoire de jazz manouche traditionnel, musique tzigane ensoleillée, enrichi de compositions aux accents slaves.
Gratuit Réservation conseillée.
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr
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English :
Vocalist Nadine de Gavali and guitarist Arnaud Equoy breathe a breath of freedom into a repertoire of traditional gypsy jazz and sunny gypsy music, enriched with Slavic-style compositions.
Free Reservations recommended.
L’événement Nuit Européenne des Musées Concert du Groupe Gavali Mistral Bohémien Valréas a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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